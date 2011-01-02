На Волзі випав кольоровий сніг

Сніг з відтінками сірого і бежевого кольорів випав в деяких районах Самари в новорічну ніч, фахівці вважають, що ця "аномалія" пов`язана з піщаними бурями, які, ймовірно, прийшли в регіон з боку Казахстану, повідомив РІА "Новости" представник обласного управління МНС.

"Росприроднагляд взяв проби снігу в Самарі в районі вулиці Ново-Садової і санаторію "Волга". На снігу є невелике перевищення пісочно-глиняної суміші. Концентрація забруднення не перевищує гранично припустимих норм", - йдеться в повідомленні відомства.

За даними Гідрометцентру Самари, в перші дні Нового року в області спостерігався південно-східний вітер і опади у вигляді снігу.

Кольоровий сніг випадає на території Росії, коли вітер приносить сюди пісок з південних регіонів планети. Так, у березні 2010 року у ряді районів Ставропольського і Краснодарського країв випав сніг рожевого і коричневого кольору. За даними метеорологів, це явище було пов`язане з перенесенням повітряних мас з території пустелі Сахара.