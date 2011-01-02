Викрито шахрая з 90 тисячами доларів

У Закарпатській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили жителя міста Хуст, який шляхом шахрайства заволодів грошовими коштами місцевого жителя в сумі 90 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, слідчими органами внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.