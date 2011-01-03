У Львові сніговий покрив сягнув 13 см
16:19, 03 січня 2011Суспільство
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Синоптики чекають ускладнення погоди
Станом на 3 січня висота снігового покриву у Львові сягає 13 см. У святкові дні прогнозується ускладнення погодних умов, зниження температури і сильна ожеледиця. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради з посиланням на Львівський гідрометцентр.
Як повідомили УНІАН у департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, на комунальних підприємствах міста встановлено чергування аварійних бригад.
Щороку на Різдвяні свята до Львова приїжджає кілька тисяч туристів.
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