У Львові сніговий покрив сягнув 13 см

Станом на 3 січня висота снігового покриву у Львові сягає 13 см. У святкові дні прогнозується ускладнення погодних умов, зниження температури і сильна ожеледиця. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради з посиланням на Львівський гідрометцентр.

Як повідомили УНІАН у департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, на комунальних підприємствах міста встановлено чергування аварійних бригад.

Щороку на Різдвяні свята до Львова приїжджає кілька тисяч туристів.