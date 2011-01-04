Триває благодійний різдвяний марафон на користь незрячих дітей

У Луцьку триває благодійний різдвяний марафон „Незрячій дитині - тактильну книгу”. Його метою є збір коштів на придбання брайлівського дисплею для незрячих дітей.

Організаторами акції виступив Волинський обласний осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації інвалідів з вадами зору „Генерація успішної дії”. Марафон триватиме до 20 січня.

Як розповів УНІАН голова міської організації «Генерації успішної дії» Віталій ТКАЧУК, група молоді з вадами зору (учні спеціалізованих шкіл, студенти, молоді спеціалісти), а також волонтери впродовж різдвяних свят відвідають державні установи, підприємства та організації міста з вертепом, завітають у сім’ї до незрячих дітей. Наразі різдвяне дійство за участю незрячих уже відбулося у Луцькій міській раді.

Також, за словами В.ТКАЧУКА, цю акцію активно підтримали римо-католицька та Українська Православна Церква Київського Патріархату.

Завершиться проект проведенням підсумкової прес-конференції, на якій буде презентовано результати марафону.

Як повідомлялося, минулого року, за підтримки благодійників, відбувся аналогічний марафон, мета якого був збір коштів на видання книжок рельєфно-крапковим шрифтом. В результаті було зібрано понад 17 тис. грн., за рахунок чого вдалось надрукувати по 10 примірників 4 томів книжки Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Ці книжки були передані школам інтернатам для незрячих дітей, а також в найбільші бібліотеки України для незрячих.