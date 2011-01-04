На Донеччині замало готельних номерів для півфіналу Євро-2012

У Донецькій області для проведення півфінального матчу чемпіонату Європи з футболу в 2012 році дефіцит готельних номерів станом на кінець 2010 року становив 32%, або 1809 номерів.

Про це повідомили УНІАН у Донецькій міській раді. У повідомленні наголошується, що, згідно з вимогами УЄФА Донецький регіон повинен надати для проведення півфіналу чемпіонату Європи з футболу в 2012 році таку кількість номерів: категорії готелю «5 зірок» - 1690 номерів, "4 зірки" - 3525, «3 зірки» - 360 , всього - 5575 номерів. Станом на 28 грудня 2010 року загальний дефіцит для проведення півфінального матчу становить 1809 номерів.

У міськраді підкреслили, що сьогодні для виконання цих вимог УЄФА здійснюється робота за двома напрямками: діючі готелі, що будуються і проводять реконструкцію готелю.

Станом на 28 грудня 2010 року агентство з розміщення цільових груп УЄФА Євро-2012 (компанією «TUI Travel») підписані договори з 53 наявними готелями на 2005 номерів: два готелі категорії «5 зірок» на 108 номерів, дев`ять готелів категорії «4 зірки» на 626 номерів, 42 готелі категорії "3 зірки" на 1271 номер.

В кінці грудня спільно з компанією «TUI Travel» були проведені переговори з контрактації 262 номерів (9 готелів категорії «3 зірки»).

В даний час в регіоні будуються і проводять реконструкцію 19 готелів з номерним фондом законтрактованим на 1761 номер.

Кількість законтрактованих номерів споруджуваних об`єктів становить 777 номерів (13 готелів): два готелі категорії «5 зірок» на 164 номери, 8 готелів категорії «4 зірки» на 468 номерів, три готелі категорії «3 зірки» на 145 номерів.

Кількість законтрактованих номерів об`єктів, що реконструюються, становить 984 номери (6 готелів): три готелі категорії «4 зірки» на 575 номерів, три готелі категорії «3 зірки» на 409 номерів.

Здача в експлуатацію споруджуваних і провідних реконструкцію готелів дасть змогу довести рівень номерів для розміщення цільових груп УЄФА до 3766.

У міськраді зазначили, що для того, щоб покрити дефіцит номерів (для проведення півфінального матчу дефіцит становить 1809 номерів) для розміщення цільових груп УЄФА, необхідна організація чартерних авіарейсів з інших міст.

Планування цих чартерних рейсів буде здійснюватися в березні 2011 року спільно з компанією «TUI Travel», додали в міськраді.