Підтримка ЗМІ коштуватиме 6 млн. грн.
05:58, 04 січня 2011Суспільство
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Рішення Дніпропетровської облради
З обласного бюджету Дніпропетровщини на 2011 р. виділено 5,91 млн. грн.. на підтримку регіональних засобів масової інформації.
Про це йдеться в рішенні сесії чергової Дніпропетровської обласної ради.
3,5 млн. грн., зокрема, планується спрямувати на покращання матеріально-технічної бази комунальних ЗМІ – придбання паперу, компенсацію витрат на поліграфічні послуги.
Близько 2 млн. грн.. передбачено виділити на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування згідно з угодами зі ЗМІ різних форм власності.
На придбання комп’ютерної техніки та обладнання Інтернетом комунальних засобів масової інформації на Дніпропетровщині ц.г. буде залучено майже 130 тис. грн. з інших джерел фінансування.
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