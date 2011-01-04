Підтримка ЗМІ коштуватиме 6 млн. грн.

З обласного бюджету Дніпропетровщини на 2011 р. виділено 5,91 млн. грн.. на підтримку регіональних засобів масової інформації.

Про це йдеться в рішенні сесії чергової Дніпропетровської обласної ради.

3,5 млн. грн., зокрема, планується спрямувати на покращання матеріально-технічної бази комунальних ЗМІ – придбання паперу, компенсацію витрат на поліграфічні послуги.

Близько 2 млн. грн.. передбачено виділити на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування згідно з угодами зі ЗМІ різних форм власності.

На придбання комп’ютерної техніки та обладнання Інтернетом комунальних засобів масової інформації на Дніпропетровщині ц.г. буде залучено майже 130 тис. грн. з інших джерел фінансування.