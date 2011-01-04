Польські експерти вважають бюджет України консервативним

Експерти польського Центру Східних досліджень (OSW, Варшава) вважають реальним виконання дохідної частини прийнятого в грудні українським парламентом бюджету країни на 2011 рік.

Про це сказано в переданому УНІАН огляді центру.

«Основні показники бюджету, як економічного зростання, так і інфляції можна вважати консервативним, що пояснює заморожування соціальних видатків на рівні 2010 року, а також дасть змогу легко виконати план доходів», - наголошують експерти.

Аналітики відзначили, що прийнятий бюджет з 3% бюджетним дефіцитом відповідає вимогам ключового кредитора України МВФ, що відкриває дорогу до отримання другого кредитного траншу в рамках затвердженої в липні програми stand by на 15,1 млрд. доларів.

Експерти вважають, що Україна може одержати другий транш МВФ в березні після проведення пенсійної реформи.

OSW також відзначив зменшення в бюджеті видатків на освіту, дослідницькі програми і збільшення на утримання силових структур, зокрема, МВС, СБУ, але не армії.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Верховна Рада затвердила бюджет з доходами 281 млрд. гривень і видатками 322 млрд. гривень, зменшивши дефіцит до 3% з 5,3% торік.

Згідно з документом, зростання ВВП прискориться в поточному до 4,5 з 3,7 відсотків у минулому, а інфляція зменшиться до 8,9 з 13,1%.