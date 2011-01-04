На борту захопленого піратами судна Blida - 6 українців

Оператор захопленого піратами судна Blida, у складі екіпажу якого шестеро українців, поки не встановив контакт з піратами.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, згідно з отриманою дипломатичними каналами інформацією, на борту захопленого 1 січня ц.р. сомалійськими піратами судні Blida знаходяться шість громадян України (судновласник – алжирська компанія International Bulk Carrier, оператор – грецька компанія Secur Holdings).

Судно передано алжирським власником в оренду грецькому оператору, який, у свою чергу, підтвердив, що нестиме повну відповідальність за проведення переговорів з піратами.

Станом на кінець дня 3 січня оператор судна не зміг встановити контакт з піратами.

Справа перебуває на особливому контролі МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині дня 1 січня в Аденській затоці сомалійські пірати захопили алжирський балкер Blida, що йшов із Салалах (Оман) на Да ес Салам (Танзанія) з вантажем клінкеру.

Судно було захоплене за 150 миль на південний схід від Салалах, в Аденській затоці.

Екіпаж Blida складається з 27 осіб – громадян Алжиру, України і Філіппін.