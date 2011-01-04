Напередодні Нового року в Києві знесли черговий старовинний особняк

У ніч на 30 грудня в Києві знесли старовинний особняк - будинок 1909 року на вул. Сагайдачного, 1б.

Про це повідомляє сайт «Газета по-киевски».

Вперше містобудівна рада розглянула проект адміністративної будівлі на вулиці Сагайдачного, 1б в березні 2007 року. П`ятиповерхову офісну будівлю з підземним паркінгом «вписати» в схил запропонував архітектор Юрій БОРОДКІН, зазначає видання. Особняк він пропонував залишити, затуливши його масивною офісною будівлею. Замовник – ТОВ «Сітко-Подол-Київ». Члени Містобудівної ради «завернули проект з таких причин: зовсім «не подільська архітектура» (відповідає стилю двох сусідніх готелів під фунікулером), проектована будівля закриває стару, знаходиться дуже близько до тунелю метрополітену. Від проектувальників вимагали знизити поверховість і не затуляти пам`ятник архітектури», зазначає газета.

Через три роки проект «таємничим чином виріс до одинадцяти поверхів з підземним паркінгом на 38 машиномісць. Містобудівне обгрунтування для проекту написав Віктор ВЕЧЕРСЬКИЙ, заступник директора Науково-дослідного інституту охорони пам`яток. Питання про те, щоб було видно триповерховий будиночок на Поштовій площі, який знаходився в державному реєстрі пам`ятників з 1994 року, а також входив в історико-культурний заповідник «Стародавній Київ», вже не порушувалося», пише газета.

13 липня минулого року Українське товариство охорони пам`ятників схвалило його виключення з реєстру пам`ятників, а 13 грудня 2009 року Мінкультури остаточно вирішило долю будівлі, розв`язавши руки для її знищення, зазначає видання.

«Газета по-киевски» склала список пам`яток архітектура, яких можуть позбутися кияни найближчим часом. Як зазначає газета, долю деяких ще приховують, по інших уже є проекти забудови, рішення Київради про передачу землі. Так, у «ТОП-10» потрапили будівлі з адресами: Софіївська, 20, 21 (напроти дзвіниці Софіївського собору); Сковороди, 1, будинок київського війта Г.Киселевського; Велика Васильківська, 50 (будівля в стилі модерну); Садиба Мурашка (чотири будинки на вулиці Малій Житомирській 1909 року спорудження); Садиба Меленського (вул. Хорива, 13/11); Будинок Сікорського (Ярославів вал, 15б); Млин Бродського на Поштовій площі. До наших днів з трьох будівель 1857-1920 років залишилася тільки одна, дві інших знесли під будівництво готелю на початку Набережно-Хрещатицької вулиці; два будинки на Боричевому Току; 5 будівель заводу «Пивоварні Марра» (1860–82 років спорудження) на вулиці Фрунзе, 35, а також «Замок барона» біля Золотих воріт (Ярославів Вал, 1).