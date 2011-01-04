Одеська міськрада виділила 12 млн. грн. на депутатський фонд

Одеська міська рада затвердила профіцитний бюджет міста на 2011 рік обсягом 2 млрд. 281 млн. 164 тис. грн., що на 290 тис. грн. менше загального обсягу прибуткової частини річного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, за затвердження бюджету міста на позачерговій сесії проголосували 92 депутати зі 109 зареєстрованих.

Бюджет Одеси поточного року на 1 млрд. грн. менший, ніж бюджет-2010, який становив 3,23 млрд. грн., проте не був повністю виконаний.

Рішенням сесії передбачено, що у витратну частину бюджету включаються витрати спецфонду в розмірі 365 млн. 497 тис. грн. і загального фонду - в розмірі 1 млрд. 915 млн. 667 тис. грн.

Як уточнила директор департаменту фінансів міськради Світлана БЕДРЕГА, в бюджет-2011 також закладено 30 млн. грн., що підлягають виплаті як відсотки за муніципальною позикою 2007 року.

Відповідно до рішення міськради, меру Олексію КОСТУСЄВУ дозволено корегувати міськбюджет за узгодженням із департаментом фінансів і депутатською комісією з планування, бюджету та фінансів із подальшим затвердженням цих корегувань у частині міжбюджетних трансфертів із подальшим затвердженням сесіями міськради.

Рішенням сесії також встановлено обсяги надання гарантій Одеської міськради за проектом «Розвиток міської інфраструктури в Україні за рахунок спеціальної інвестиційної позики Світового банку» й з реалізації «відкритого компоненту» спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проектом у загальній сумі 290 тис. грн.

Разом із тим, на сесії міськради не розглядалося питання про компенсацію фінансових витрат кандидатів у депутати, які отримали мандати членів міськради, які витратили більші суми в ході передвиборної кампанії восени 2010 року. Напередодні мер Одеси О.КОСТУСЄВ висловив думку, що «необхідно виділити 12 млн. грн. до депутатського фонду. Багато депутатів у період передвиборної підготовки будували й відкривали дитячі майданчики за свій рахунок, ці витрати необхідно компенсувати».

«У міськбюджеті-2011 дійсно передбачено 12 млн. грн. на депутатський фонд, - заявив депутат-«регіонал» Юрій ПРЕСНОВ. - Проте ці кошти нікому готівкою видані не будуть, їх можна витратити виключно на потреби міста та наших виборців».