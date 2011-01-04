Міноборони запевняє, що не припинить годувати солдат

У Міністерстві оборони України запевняють, що військовослужбовці строкової служби будуть забезпечені якісним харчуванням.

Про це йдеться у оприлюдненому на сайті міністерства повідомленні Департаменту преси та зв’язків із ЗМІ з приводу заяви ДП Міністерства оборони «Білоцерківський військторг», у якій йдеться про можливість припинення найближчим часом харчування 11 тис. військовослужбовців строкової служби через заборгованість військового відомства перед підприємством у розмірі понад 30 млн. грн.

«Державне підприємство «Білоцерківський військовий торг» зобов’язалось якісно забезпечувати харчування військовослужбовців строкової служби та контрактників, про що і повідомило у своєму гарантійному листі на адресу Міністерства оборони України від 28 грудня 2010 року», - повідомили у Міноборони.

Як визнають у військовому відомстві, «дійсно, в Міністерстві оборони України виникли певні труднощі у розрахунках з ДП МО України «Білоцерківський військовий торг» за надані послуги протягом останніх трьох місяців 2010 року, які пов’язані з дотриманням процедурних норм щодо державних закупівель».

«Сума боргу становить близько 30 млн. грн. Вона виникла у зв’язку із закінченням у вересні 2010 року суми договору внаслідок дефіциту бюджету та кредиторської заборгованості за надані послуги у 2009 році», - зазначають у Міноборони.

Також у повідомленні сказано, що за ініціативи Міноборони 18 жовтня 2010 року була прийнята постанова Кабінету міністрів України № 969, згідно з якою Міністерству оборони України виділено 107 млн. грн. на оплату харчування військовослужбовців.

«Під час проведення Міноборони України процедури закупівлі послуг з боку ДП «Білоцерківський військовий торг» не були представлені необхідні документи для участі у конкурсі, а запропонована ціна виявилась вищою, ніж у іншого учасника. Антимонопольний комітет відповідну скаргу підприємства відхилив за відсутності порушень в діях Міністерства оборони України під час проведення процедури закупівель», - пояснили ситуацію у військовому відомстві.

Водночас, у ДП Міністерства оборони «Білоцерківський військторг» на зазначену відповідь зауважили, що ситуація із виплатою заборгованості за надані послуги за рахунок додаткових виділених коштів до кінця 2010 року залишається незрозумілою й несправедливою. «Замовник – Міноборони – не пояснив, чому з одними підприємствами розрахувались, а для окремих це залишилось лише їхньою проблемою», - зазначили в держпідприємстві «Білоцерківський військторг».