У Києві відкрито третій вихід з метро "Голосіївська"

Сьогодні у Києві введено в експлуатацію третій вихід із станції «Голосіївська» Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену, який, водночас, є підземним пішохідним переходом через проспект 40-річчя Жовтня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Будівництво підземного переходу було зумовлено необхідністю створення відповідних умов для безпечного пересування як пішоходів, так і автомобілістів. Його відкриття дозволить збільшити пропускну спроможність Голосіївській площі та забезпечити безперебійний рух автотранспорту по проспекту, йдеться у повідомленні.

Довжина підземного переходу становить 94 метри, ширина – 6 метрів. Перехід оформлено у тому ж стилі, що й станцію метрополітену.

Як повідомлялося, станція «Голосіївська» Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену була введена в експлуатацію 15 грудня 2010 року разом зі станціями «Васильківська» та «Деміївська». Щодоби станцією «Голосіївська» користується 11,7 тис. пасажирів.