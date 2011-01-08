У Криму рятувальники зняли зі скелі 21-річного бейсджампера з Києва

Рятувальники зняли зі скелі жителя Києва, який був знесений вітром під час стрибка з парашутом поблизу печерного міста в Бахчисарайському районі Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, троє бейсджамперів 7 січня стрибали з парашутом. Один з них, 21-річний киянин, невдало приземлився на скельну «полицю» на висоті близько 60 м.

Рятувальники, що прибули на місце події, за допомогою спеціального альпіністського спорядження зняли його зі скелі. Медична допомога не знадобилася.