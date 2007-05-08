Гриценко організує феєрверки на 9 травня

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО підписав наказ про проведення святкових феєрверків на честь 62-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, “9 травня весь український народ відзначатиме 62-у річницю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років”.

“Славну сторінку в літопис боротьби проти гітлерівської навали вписано нашим народом на полях бойовищ і в партизанському підпіллі, у лавах європейського руху Опору та на підприємствах тилу. Ціною життя своїх воїнів, страждань від втрати рідних і близьких, страшних руйнувань народного господарства заплатив український народ за перемогу над фашизмом”, - зазначається у наказі.

Міністр оборони України наказав на честь святкування 62-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні організувати проведення святкових феєрверків 9 травня о 21.00 двадцятьма залпами у столиці нашої Батьківщини місті-герої Києві, у містах-героях Севастополі, Одесі і Керчі, а також у містах Сімферополі, Вінниці, Львові, Чернігові, Рівному, Дніпропетровську та Житомирі.