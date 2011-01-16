УМВС: екологи сприяли незаконному виділенню землі під супермаркет

Колишні посадовці Державної екологічної інспекції та Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Черкаській області незаконно сприяли іноземній фірмі у придбанні права оренди земельної ділянки загальною площею 1318 кв. м в престижному районі Черкас для будівництва супермаркету.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області.

Оперативники управління державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Черкаській області провели перевірку і встановили, що вказана земельна ділянка, а також приміщення лабораторії та гаражів, які на ній розташовані, перебували на балансі Державної екологічної інспекції в Черкаській області. Щоб передати державні землі під будівництво супермаркету, було розроблено злочинну схему – екс-начальник Держекоінспекції та екс-начальник Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Черкаській області в інтересах підприємства з іноземними інвестиціями, діючи умисно, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, підписали інвестиційний договір, який передбачав будівництво в іншому місці Черкас лабораторії та гаражів. В подальшому на підставі цього інвестиційного договору депутатами Черкаської міської ради було прийнято рішення про припинення права користування цією ділянкою Держекоінспекції та надання її в оренду іноземному підприємству.

В подальшому умови інвестиційного договору не виконано, цивільний позов до суду не заявлено, в зв`язку з тим, що вказаний договір не проведений по облікам жодної із сторін, які його укладали та не зареєстрований у встановленому порядку. Діями службових осіб Держекоінспекції та Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Черкаській області державі завдано збитків на загальну суму майже 700 тис. грн.

За матеріалами УДСБЕЗ УМВС України Черкаській області, прокуратурою Черкаської області за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.