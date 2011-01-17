Майору міліції дали 7 років за торгівлю героїном

Деснянським районним судом Києва до 7 років позбавлення волі з конфіскацію майна засуджено колишнього заступника начальника відділу управління карного розшуку ГУ МВС України в Києві, який займався незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу - героїну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Також за вироком суду його позбавлено спеціального звання «майор міліції» та права обіймати посади у правоохоронних органах.

Разом з тим, за даними прес-служби, державний обвинувач прокуратури Києва вніс апеляцію у зв’язку з м’якістю призначеного покарання.