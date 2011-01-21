Між Україною і Туреччиною запустили новий пором

У порту «Южний» оброблено перше судно нового поромного сервісу Black Sea Express.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Зокрема, 17 січня в порт прибув автомобільний пором Strofades IV.

У повідомленні зазначається, що відкриття нової лінії дозволить залучити до нашої країни додатковий транзитний вантажопотік, який прямує автомобільним транспортом з Туреччини до Європи. Зазвичай ці вантажі рухалися через Румунію і Болгарію, обходячи територію України.

«Ми разом з представниками державних органів і підприємств усіх форм власності продовжуємо працювати над збільшенням транзитного потенціалу України», - сказав голова Держслужби морського і річкового транспорту Сергій КРИЖАНОВСЬКИЙ.

Зараз на лінії працює одне судно типу «ро-ро» ємністю 66 магістральних тягачів TIR із заходом до «Южного» раз на тиждень. Оскільки вивантаження автомобілів було проведене в найкоротші терміни і судно пішло в наступний рейс вже за кілька годин після обробки, то в майбутньому кількість суднозаходів може бути збільшена до двох на тиждень.

Нагадаємо, найближчим часом планується підписання угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Турецької Республіки про організацію міжнародного прямого вантажного залічзнично-поромного сполучення, яке також приведе до збільшення обсягу транзитних вантажів через вітчизняні порти.

Довідка УНІАН. МТП "Южний" заснований в 1978 році і розташований на березі Аджаликського лиману. Це найглибоководніший порт України (глибина підхідного каналу – 15,5 м, глибини біля причалів – 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів – близько 2,6 км.