Начальник ГУР відповів, на скільки років Росії вистачить ресурсу воювати проти України

В той же час на сьогодні в Росії вже понад 60% людей – проти війни.

Росія стала слабшою економічно, але ресурсів для ведення війни проти України в неї ще достатньо на 2027-2028 роки.

Про це сказав в інтерв’ю Укрінформу начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Олег Іващенко. Він зазначив, що основні проблеми російської економіки полягають у нестачі трудових ресурсів, зростанні дефіциту федерального бюджету та погіршенні ситуації у банківський системі.

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"Водночас ресурсів для ведення війни проти України в неї ще достатньо. Ми не виключаємо, що цього ресурсу вистачить і на 2027-й, і на 2028 роки. Щоб цих ресурсів у Росії не було, потрібна спільна робота з партнерами. Санкції мають реально працювати", - підкреслив Іващенко.

За його словами, є розуміння, з яких країн до Російської Федерації надходять електронна компонентна база, верстати, спеціальна хімія. При цьому він додав, що є багато компаній-прокладок, які завозять до Росії те, що потім працює на її воєнну машину.

Іващенко наголосив, щов Росії вже понад 60% людей – проти війни:

"Невдоволення буде зростати. Важко сказати, чи сформується достатньо потужний протестний потенціал, але вже понад 60% людей – проти війни. Це наслідок економічної ситуації та великих людських втрат ворога. Можемо сказати, що модель набору на контракт у Росії себе вичерпала. Регіональні бюджети в Росії не здатні далі забезпечувати фінансування виплат для набору на контракт. При цьому зростають втрати російських військ. Середньостатистичний показник російських втрат за день становить від 1200 до 1400 осіб, іноді – 1500. Йдеться про вбитих і важкопоранених".

За його словами, у бойових діях росіяни використовують іноземних громадян більш ніж із 40 країн світу, зокрема, це країн Центральної Азії, Африки та Латинської Америки. За його словами, частина цих людей потрапляють на війну через обман - вони їдуть до Росії шукати заробіток, підписують контракти, інколи навіть не розуміючи, що саме підписують.

Втрати Росії в Україні

Як повідомляв УНІАН, видання Forbes написало, що Росія зазнала близько 1,4 млн втрат на полі бою від початку повномасштабного вторгнення в Україну, а у 2026 році російські втрати становлять у середньому близько 30 тис. військових на місяць. На цьому тлі в Москві можуть готувати нову хвилю мобілізації після осінніх виборів до Держдуми.

За оцінкою Центру стратегічних та міжнародних досліджень, станом на 1 липня загальні втрати Росії на полі бою становили близько 1,4 млн військових. Лише у 2026 році російська армія, за підрахунками аналітиків, втрачає близько 30 тисяч людей щомісяця.

При цьому співвідношення втрат російських та українських військових, за оцінкою центру, становить приблизно 8:1.

Водночас Інститут вивчення війни зазначає, що попри величезні втрати Росії не змогла досягти значних оперативних успіхів під час весняної та літньої наступальних кампаній 2026 року.

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