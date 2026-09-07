Росія готує для України складну загрозу на осінь і зиму: очільник ГУР розкрив деталі

Він зазначив, що чим ближче до холодної пори, тим актуальнішими цілями стане енергетика, ТЕС.

Росія намагається створити для України складну комбіновану загрозу: балістика, крилаті ракети, реактивні "Шахеди", інші ударні безпілотники та баражуючі боєприпаси.

Про це сказав в інтерв’ю "Укрінформу" начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко, відповідаючи на запитання: "До чого Україні треба готуватися цієї осені й взимку?"

"Я не можу вас порадувати і не можу вводити людей в оману. Як керівник розвідки повинен говорити об’єктивно. Люди мають це розуміти, а наша країна - готуватися до цього", – зазначив він.

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За його словами, сьогодні головне завдання росіян – зменшити наш воєнний потенціал та ударні спроможності, зокрема вони завдають ударів по місцях зберігання боєприпасів, намагаються знайти та уразити виробництва.

"Чим ближче до холодної пори, тим актуальнішими цілями стануть енергетичні об’єкти, наші теплові станції – усе те, від чого залежить життя міст і сіл", - додав Іващенко.

Він розповів, що Росія тестує нові баражуючі боєприпаси, котрі здатні розвивати швидкість до 700 кілометрів на годину.

"Це вже щось середнє між реактивним дроном і крилатою ракетою. Вони можуть розвивати швидкість 500–600, а іноді й до 700 кілометрів на годину та можуть запускатися з повітряних чи наземних платформ. Водночас це високоточний боєприпас із використанням штучного інтелекту та машинного зору", - сказав начальник ГУР.

За його словами, найбільш масово застосовуються противником "Бандероль" та "Дань-Т", які мають у кілька разів більшу масу бойової частини (понад 130 кг), ніж у БпЛА типу "Герань"/"Shahed" (50-90 кг). При цьому він додав, що противник робить ці засоби більш автономними і менш залежними від зовнішнього управління, що ускладнює протидію їм.

Начальник ГУР зазначає, що також є суттєве збільшення застосування частки реактивних "Шахедів" - це може бути і 120, і 300, і 500 за день.

"Росіяни завдають комплексних масованих ударів, одночасно застосовуючи балістичні та крилаті ракети, баражуючі боєприпаси і дрони", - підкреслив начальник ГУР.

Він наголосив, що балістика залишається одним із найбільш складних типів цілей саме з точки зору перехоплення.

"Це "Іскандери", "Циркони". Для протидії таким цілям потрібні відповідні протиракетні спроможності і достатня кількість ракет до них", - зазначив Іващенко.

"Росія намагається створити для нас складну комбіновану загрозу: балістика, крилаті ракети, реактивні "Шахеди", інші ударні безпілотники та баражуючі боєприпаси застосовуються одночасно. Система ППО повинна в один момент вирішувати різні завдання. Противник адаптується. І наше завдання – адаптуватися швидше", - наголосив Іващенко.

Начальник ГУР зауважив, що питання достатньої кількості ракет PAC-3 до Patriot для протидії балістиці - це є велика проблема, над якою особисто працює президент Володимир Зеленський, Офіс Президента, дипломати та розвідка.

Що кажуть в Офісі президента про майбутню зиму в Україні

Як повідомляв УНІАН, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов зазначав, що восени та взимку ворог однозначно буде бити по українській енергетиці.

Він нагадав, що так було щороку, і цей рік не стане винятком. Міністерство оборони РФ офіційно анонсувало початок атак на енергетику України.

За його словами, зима хоч і буде складною, але нестачі їжі чи пального не буде. Також Флеш розповів, що українцям варто купити вже зараз.

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