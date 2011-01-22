Під Києвом СБУ затримала продавців зброї

21 січня в м. Ірпінь Київської області співробітники СБУ затримали двох місцевих мешканців під час спроби збути два пістолети Макарова та набої до них.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Органами внутрішніх справ за матеріалами СБУ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

На даний час здійснюються першочергові слідчі дії, у тому числі обшуки за місцем проживання зловмисників.

Службою безпеки України встановлюються джерела витоку вказаної зброї, а також інші особи, причетні до каналу незаконного обігу засобів ураження.