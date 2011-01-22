МВФ заради обережності виділив Польщі $30 млрд.

Міжнародний валютний фонд затвердив виділення Польщі дворічної кредитної лінії на загальну суму в 30 мільярдів доларів, повідомляє сайт фонду.

"Показники польської макроекономіки були на високому рівні протягом десятиліття перед глобальною кризою завдяки здоровій економічній політиці", - сказав перший заступник директора-розпорядника МВФ Джон Ліпські.

Як наголошується в повідомленні, нова кредитна лінія, яка стане доповненням до двох інших, виданих у травні 2009 року і липні 2010 року, є лише запобіжним засобом, і польська влада не має наміру використовувати кредит без особливої потреби.

Ліпські наголосив, що економіка Польщі "набрала силу 2010 року". "Проте зберігається ризик сильного обвалу (економіки), зокрема, через можливу фінансову нестабільність в інших частинах Європи", - зазначив Ліпські.