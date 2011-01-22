Шустер: через хворобу Данилишина ми втратили багато грошей

Екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН за кілька годин до ефіру відмовився від участі у ток-шоу Савіка ШУСТЕРА на Першому національному телеканалі, що відбувається кожної п’ятниці.

Про це в ефірі ток-шоу повідомив сам С.ШУСТЕР.

"Ми оплатили супутниковий зв`язок, і Богдан ДАНИЛИШИН сьогодні раптово захворів буквально перед ефіром. Ми втратили велику кількість грошей", - сказав С.ШУСТЕР.

При цьому він уточнив, що ще напередодні Б.ДАНИЛИШИН дав згоду на участь у програмі, а в другій половині дня відмовився від ефіру.

У свою чергу, адвокат Б.ДАНИЛИШИНА Ігор ФОМІН зазначив, що йому взагалі нічого невідомо про намір його підзахисного брати участь у ток-шоу.

"Я вчора спілкувався з його чеським адвокатом, і станом на вчора вона не знала, що він буде сьогодні брати участь в телешоу", - додав І.ФОМІН.

Як повідомляв УНІАН, учора прес-служба Блоку Юлії Тимошенко зазначила, що це ток-шоу залишило прикре враження, зокрема, тим, що С.ШУСТЕР на обговорення теми політичного притулку Б.ДАНИЛИШИНА запросив [адвоката] І.ФОМІНА, але не надав йому слова.