У Львові святкуватимуть «500 днів до початку Євро-2012»

У Львові у вівторок, 25 січня, святкуватимуть 500 днів до початку Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

З нагоди цього дня у місті відбудеться конкурс під назвою «До Євро все ближче», переможці якого отримають подарунки, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«У рамках святкування радіо «Люкс-FM» у вівторок проведе вікторину, у якій можуть взяти участь усі охочі. Головне – це бути обізнаним про підготовку до турніру. Переможці вікторин будуть нагороджені цінними подарунками», - повідомила УНІАН в.о. директора комунального підприємства «Агенція з підготовки Львова до Чемпіонату Європи з футболу-2012» Христина ЧОРНЕНЬКА.

Крім того, жителі та гості міста зможуть отримати подарунки на вулиці, відповівши правильно на запитання, які підготувала агенція.