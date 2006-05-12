Луценко поставив перед ДАІ нову вимогу

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вимагає від керівництва ДАІ почати з 1 червня фіксувати на відеокамеру всі важкі ДТП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час наради у Києві з керівниками обласних управлінь ДАІ МВС України.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «з 1 червня будь-які важкі ДТП обов’язково мають бути зафіксовані на відео. У кожному міжрайонному відділенні ДАІ має бути недорога, звичайна побутова відеокамера, а то і дві». При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, звертаючись до присутніх на нараді керівників обласних управлінь ДАІ, що «хто цього не організує, пеняйте на себе».

Пояснюючи необхідність фіксування важких ДТП з тяжкими наслідками на відеокамеру, міністр зазначив, що це необхідно для уникнення фальсифікацій при фіксуванні огляду місця події, оскільки такі випадки, за наявною у нього інформацією, трапляються досить часто.