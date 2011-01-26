Пресу із запитанням "де Черновецький?" Попов відправив до Черновецького

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ не повідомив журналістам, де перебуває зараз Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, але запевнив, що спілкується з ним.

Як передає кореспондент УНІАН, таку відповідь отримали представники ЗМІ на запитання: “Де столичний голова, чому його не видно досить тривалий час?”.

“Що стосується міського голови, просив би це питання задати міському голові. Я думаю, так буде правильно”, - відповів О.ПОПОВ.

На уточнююче запитання журналістів, чи з’являється Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на роботі в мерії, голова КМДА сказав: “Ми спілкуємося з ним”. І зі словами “Щиро дякую” залишив приміщення готелю “Хрещатик”, де відбувалась зустріч з пресою.