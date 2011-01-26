Пресу із запитанням "де Черновецький?" Попов відправив до Черновецького
18:58, 26 січня 2011Суспільство
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Але запевняє, що сам з ним спілкується
Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ не повідомив журналістам, де перебуває зараз Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, але запевнив, що спілкується з ним.
Як передає кореспондент УНІАН, таку відповідь отримали представники ЗМІ на запитання: “Де столичний голова, чому його не видно досить тривалий час?”.
“Що стосується міського голови, просив би це питання задати міському голові. Я думаю, так буде правильно”, - відповів О.ПОПОВ.
На уточнююче запитання журналістів, чи з’являється Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на роботі в мерії, голова КМДА сказав: “Ми спілкуємося з ним”. І зі словами “Щиро дякую” залишив приміщення готелю “Хрещатик”, де відбувалась зустріч з пресою.
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