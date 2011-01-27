Прокуратура затримала колишнього директора Львіввугілля

Органами прокуратури Львівської області затримано колишнього директра ДП «Львіввугілля», діями якого заподіяно тяжкі наслідки державному бюджету України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, прокуратурою Сокальського району Львівської області розслідується кримінальна справа, порушена стосовно колишнього генерального директора ДП «Львівугілля» за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).

У ході розслідування згаданої кримінальної справи 26 січня було затримано колишнього генерального директора ДП «Львівугілля», який здійснив незаконне використання коштів підприємства, що перебували в податковій заставі, чим заподіяв тяжкі наслідки державному бюджету.

Слідство у кримінальній справі триває.