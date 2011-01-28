У Єврокомісії кажуть, що модернізація української труби лишається пріоритетом

Модернізація українських трубопроводів залишається пріоритетом для Європейського Союзу.

Про це заявила речниця комісара Європейської Комісії з питань енергетики Гюнтера ЕТТІНГЕРА - Марлін ХОЛЦНЕР у коментарі сайту UA-Energy.org.

Зокрема, сайт попросив М.ХОЛЦНЕР роз’яснити слова Г.ЕТТІНГЕРА, що «обхідні проекти, що реалізуються Росією, залишають відкритим питання щодо доцільності модернізації української газотранспортної системи», сказані 25 січня у Брюсселі під час ділового сніданку у Центрі європейської політики. Бо їх неоднозначне трактування викликали дискусії серед експертів та сколихнули інформаційний простір.

Сайт нагадує, що, відповідаючи на запитання українських журналістів, єврокомісар зазначив, що європейська сторона зацікавлена у надійній роботі української ГТС. Зокрема, Г.ЕТТІНГЕР сказав: „Модернізація газотранспортної системи не має сенсу, якщо немає газу. Газ надходить з Росії. Таким чином, ми зважаємо на наші позиції. „Північний потік” – це перший напрямок, який обходить Україну, потужністю у 50 млрд. кубометрів. „Південний потік” буде другим таким напрямком із ще 55 млрд. кубометрів. Тож, Росія зможе постачати газ без участі Білорусі або України, адже зараз експортує на європейський ринок 120 млрд. кубометрів газу. І це залишає відкриті питання”.

Такі висловлювання єврочиновника викликали неоднозначне сприйняття в Україні. Окремі ЗМІ навіть писали, що таким чином Євросоюз відмовляється від своїх зобов’язань з модернізації української ГТС та перекладає всю відповідальність за це на Росію, штовхаючи Україну в енергетичні обійми східного сусіда.

UA-Energy.org вдалося зв’язатися з офісом Г.ЕТТІНГЕРА і отримати коментар з даного питання.

Як повідомила М.ХОЛЦНЕР, Г.ЕТТІНГЕР нещодавно чітко і неодноразово підкреслював, що модернізація українських трубопроводів залишається пріоритетом для ЄС. „Політика щодо України не змінилася. Європейська комісія прагне і надалі підтримувати України в її реформах”, - говориться в коментарі.

За словами М.ХОЛЦНЕР, в аналогічному контексті єврокомісар Г.ЕТТІНГЕР послався на тристоронні спроби Росії, України та ЄС пришвидшити реформи з модернізації в Україні. Вона нагадала, що у листопаді 2010 року всі три сторони погодилися вивчити шляхи подальшої підтримки модернізації ГТС України. Було також вирішено продовжити цей діалог в найближчі місяці на початку 2011 року.