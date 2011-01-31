Одесит влаштував бійку зі стріляниною на станції техобслуговування

27-річний житель Одеси влаштував стрілянину з пневматичного пістолета і бійку на станції технічного обслуговування.

Як повідомив УНІАН представник ЦГЗ УМВС України в Одеській області Володимир ШАБЛІЄНКО, «таким чином приватний підприємець вирішив висловити обурення рівнем наданого йому співробітниками станції автосервісу».

За словами 26-річного співробітника СТО, який звернувся до міліції, «ініціатором небезпечної конфліктної ситуації став автовласник, який здійснив три постріли з пістолета і завдав удару в обличчя одному з громадян, який перебував на станції».

Під час оперативно-розшукових заходів хулігана було затримано, він зізнався у скоєнні злочину і був відпущений під розписку, повідомив В.ШАБЛІЄНКО і зазначив, що «зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом хуліганства».