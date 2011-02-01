У Польщі перекинувся український автобус: 1 загиблий, 10 поранених
08:48, 01 лютого 2011Суспільство
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Автострада була заблокована кілька годин
У Польщі учора увечері перекинувся український автобус, який прямував зі Львова до Словаччини. В результаті аварії загинула одна жінка, ще 10 пасажирів постраждали, повідомляє польський телеканал TVP.INFO.
- Українським автобусом їхало 38 людей. Автобус врізався у бар'єр безпеки, з'їхав з проїжджої частини і перекинувся на дах. Одна людина загинула, 10 поранених було відправлено до лікарні, - мовиться в повідомленні.
Автострада в Жешувському воєводстві, де сталася аварія, була заблокована на декілька годин.
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