Одеса хоче серйозно конкурувати з Кримом

Одеські пляжі підготовлені до курортного сезону набагато краще, ніж у минулі роки. Про це заявив сьогодні на засіданні прес-клубу реформ «Порто-франко» заступник голови Приморської райдержадміністрації міста Олесь ЯНЧУК, відзначивши, що «всі пляжі мають санітарні паспорти».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами О.ЯНЧУКА, «прибережну зону впродовж трьох місяців упорядковували силами комунальних підприємств». Він додав, що «впродовж квітня до робіт з прибирання щодня залучали тисячі працівників, крім того, кожного тижня проводилися масові суботники».

Цього року, зазначив О.ЯНЧУК, вперше за останнє десятиліття з міськбюджету виділені значні бюджетні ресурси на впорядкування і комплектацію пляжів необхідними засобами порятунку відпочиваючих на воді і очищення піску.

Так, за його даними, «тільки на забезпечення функціонування пляжів Приморського району виділено 241 тис. грн.». На ці кошти придбані 18 машин для очищення піску на пляжах, що перебувають в комунальній власності, рятувальні катери, різноманітні рятувальні засоби, встановлені вежі, укомплектовані рятувальні пости. «На пляжах Ланжерон і Аркадія, зокрема, приступили до роботи люди із спеціальною водолазною підготовкою», - додав О.ЯНЧУК.

«Як і в минулі роки, ми також залучаємо до ділової співпраці підприємців, які дають в прокат скутери, - сказав заступник голови райадміністрації, додавши, що «планується використовувати ці плавзасоби не тільки як розважальні, але і як рятувальні».

Зі свого боку заступник начальника облуправління Держгірпромнагляду по Одеській області Наталія ВАСИЛЕВСЬКА відзначила, що «фахівці відомства з початку року провели 25 вибіркових перевірок підприємств, що орендують пляжі. До орендарів не менш суворі вимоги, ніж до муніципальних служб - за наслідками перевірок виписані розпорядження, накладено 18 штрафів». Контролюючі рейди фахівці облуправління проводитимуть впродовж всього сезону, додала вона.