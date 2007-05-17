Чалий: заяви лідерів коаліції змінили ситуацію на небезпечну

Заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ вважає, що Рада національної безпеки і оборони на своєму засіданні 18 травня має здійснити аналіз політичної ситуації, що склалася.

Про це О.ЧАЛИЙ заявив сьогодні в інтерв’ю "Українській правді" та Бі-Бі-Сі.

"На мій погляд, на сьогодні після вчорашніх заяв з боку лідерів коаліції виникла ситуація, що домовленості від 4 травня щодо дострокових виборів і щодо того, що дата цих виборів буде визначена якнайшвидше, вони певною мірою дезавуюються однією стороною", - заявив О.ЧАЛИЙ.

"Це створює дуже небезпечну ситуацію, і оскільки це, фактично, порушує ту принципову політичну домовленість між Президентом і прем’єром щодо врегулювання кризи, я думаю, що в цій ситуації необхідний аналіз таким органом, як РНБО, який представляє позицію всіх гілок влади", - додав він.

Заступник глави Секретаріату також підкреслив, що завтра засідання Ради нацбезпеки в відбудеться "в плановому режимі".

О.ЧАЛИЙ наголосив, що, зважаючи на заяву генсекретаря Ради Європи Террі ДЕВІСА, потрібно якомога швидше визначитись з датою виборів.

Заступник глави Секретаріату Президента також додав, що за результатами свого візиту Т.ДЕВІС в листі до Президента зазначив, що в разі необхідності "РЄ може надати експертну підтримку робочій групі і на наступних етапах імплементації домовленостей, які можуть виникнути в робочій групі".

"Рада Європи є однією з найбільш активних міжнародних інституцій, яка тримає ситуацію в Україні під постійним контролем", - додав він.

Водночас О.ЧАЛИЙ зауважив, що "ДЕВІС занепокоєний тим, що робоча група протягом більш ніж 10 днів не може знайти вирішення питань по імплементації домовленостей Президента і прем’єра". "Це дипломатичною мовою він чітко заявляє", - додав О.ЧАЛИЙ.

Відповідаючи на запитання, чи має намір Україна користуватися такою допомогою, О.ЧАЛИЙ зазначив: "Ми вітаємо найбільше залучення Ради Європи і її керівництва до врегулювання ситуації в Україні".

Сьогодні Т.ДЕВІС в інтерв’ю УНІАН висловив сподівання, що робоча група, створена згідно з домовленістю Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА про вихід з політичної кризи, до завтра, 18 травня, напрацює перелік кроків для підготовки та проведення дострокових виборів.

Генеральний секретар Ради Європи також висловив думку, що два тижні, відколи працює робоча група, - цілком прийнятний термін для напрацювання кроків щодо виходу з кризи.

Т.ДЕВІС також зазначив, що Рада Європи може надати значну допомогу для врегулювання політичної кризи. “Є багато способів, якими Рада Європи може допомогти. Як тільки українські політики вирішать, які кроки мають бути здійснені, коли буде готовий цей перелік, і ми його побачимо, ми готові дуже уважно його вивчити і вирішити, в чому можемо допомогти”, - сказав Генсек Ради Європи.