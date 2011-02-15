У тіні працюють 5-7 мільйонів українців?

14:42, 15 лютого 2011
Суспільство
3504 0

Збільшують навантаження на легальний бізнес

За оцінками роботодавців, на сьогодні в тіні працюють близько 5-7 млн. українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президенті України заявив виконавчий віце-президент Конфедерації роботодавців України (КРУ) Олексій МІРОШНИЧЕНКО.

«Вони (зайняте «в тіні» населення – УНІАН) не платять внески (до Пенсійного фонду – УНІАН)», - зазначив він. Таким чином, збільшується навантаження на легальний бізнес.

На його думку, перед запровадженням пенсійної реформи, з проектом якої виступає уряд, необхідно розглянути і прийняти Трудовий кодекс, який повинен врегулювати питання тіньових заробітних плат – вивести їх з тіні. «Трудовий кодекс має підготувати країну до пенсійної реформи», - сказав О.МІРОШНИЧЕНКО.

Крім того, він вважає, що пенсійна реформа закладе конфлікт поколінь в Україні, коли необхідно буде виділяти квоти на робочі місця для молоді. Це питання також необхідно вирішувати перед запровадженням реформи.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року Кабінет міністрів подав на розгляд Верховної Ради України проект закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter