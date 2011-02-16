У Нафтогазі кажуть, що російський газ для України подорожчає

Ціна російського газу для України в другому кварталі становитиме 280 доларів за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН.

«У нас на другий квартал ця ціна буде на рівні 280 доларів за тисячу кубометрів», - сказав Є.БАКУЛІН, відзначивши при цьому, що ціну на третій квартал озвучувати передчасно, оскільки вона ще коригуватиметься.

При цьому глава держхолдингу наголосив, що існуюча стодоларова знижка на російський газ дозволяє Україні згладжувати поступове зростання ціни на газ, що імпортується.

«Добре, що є стодоларова знижка, і є можливості підтягти нашу промисловість і розв’язати багато соціальних питань без різких стрибків», - сказавши Є.БАКУЛІН. Він також додав, що ставка транзиту російського газу територією України у другому кварталі буде скоригована, однак зазнає незначних змін.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яка була укладена між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. за тис. куб. м.

Ціна російського природного газу для України у першому кварталі 2011 року становить близько 264 дол. США за тис. куб. м.