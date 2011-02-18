НБУ рекомендує користуватися валютами країн СНД

Національний банк України рекомендує комерційним банкам пропонувати клієнтам під час розрахунків користуватися валютами країн-учасниць СНД.

Про це йдеться у листі НБУ до комбанків, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

У документі зазначається, що наприкінці 2010 року Нацбанк скасував ряд обмежень у сфері валютного регулювання, введених з метою попередження кризових явищ у банківській системі України, зокрема відновлений режим функціонування кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривні (постанова НБУ № 543 від 14.12.2010 р.).

НБУ зазначає, що за умови існування ознак стабілізації на валютному ринку України, доцільно вжити заходів, направлених на поширення використання національної валюти в міждержавних розрахунках. «Виходячи з вищевикладеного, Національний банк України рекомендує уповноваженим банкам у процесі роботи з клієнтами запропонувати їм розглянути можливість використання національних валют держав-учасниць СНД як розрахункових валют для обслуговування розрахунків у рамках торгового обороту», - йдеться у листі.

На думку НБУ, зусилля з більш інтенсивного використання національних валют у розрахунках резидентів за експортно-імпортними договорами з нерезидентами можуть сприяти зниженню транзакційних витрат суб`єктів господарювання, а також скороченню потреби національної економіки в іноземній валюті і зменшенню тиску на обмінний курс гривні.