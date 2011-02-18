Працівники БУ ЧФ Росії просять повернути зарплату

У Севастополі працівники Будівельного управління Чорноморського флоту Міністерства оборони Російської Федерації сьогодні пікетували міську держадміністрацію. Під час пікету вони звернулися до голови МДА Валерія САРАТОВА за допомогою у розв’язанні проблеми погашення існуючої заборгованості із зарплати за останні два роки.

Як передає кореспондент УНІАН, у пікеті взяли участь більш як 50 чоловік. Вони тримали в руках плакат з написом "Валерій Володимирович, допоможіть повернути зарплату".

Як заявив журналістам один із учасників пікету Владимир ЛІСІН, окрім численних звернень працівників Будівельного управління в російські інстанції, «буде складено звернення у вигляді листа меру міста, до Генеральної прокуратури України і за місцем реєстрації нашого підприємства, до Ленінського району (у місті Севастополі). Також індивідуально люди збиратимуть документи для передачі справи до суду».

З пікетниками зустрівся заступник голови МДА Ігор ЛОКТІОНОВ і пообіцяв, що впродовж двох тижнів будуть підготовлені документи і відправлені до відповідних органів з метою позитивного вирішення питання.

Як повідомлялося, в листопаді 2010 року міською прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом ухилення від сплати обов`язкових страхових внесків до ПФУ стосовно посадовців Будівельного управління ЧФ МО РФ. Раніше відповідно до рішення Господарського суду Севастополя було почато процедуру банкрутства БУ ЧФ МО РФ.