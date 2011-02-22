Одеським даішникам веліли визубрити номери чиновницьких авто

Днями рядові співробітники одеської ДАІ одержали нові списки з номерами «недоторканих» авто. У списку, який потрапив в розпорядження «Сегодня», — імена перших осіб міста і області. Як розповів на умовах анонімності один з інспекторів міськДАІ, такі списки були завжди і оновлюються з приходом нової влади. Вказані машини заборонено зупиняти для перевірки документів і стану водія. Навіть якщо таке авто порушує ПДД (окрім ДТП), даїшник зобов'язаний цього «не помітити». Більш того, співробітник ДАІ повинен... відкозиряти віп-авто. «Інспектор повинен знати ці номери напам'ять, — поділився правоохоронець. — Якщо чиновники проїжджають мимо, співробітник ДПС зобов'язаний віддати честь і забезпечити безперешкодний проїзд. І не дай Боже він забуде це зробити! Викличуть на килим до начальства. Якщо інспектор був зайнятий перевіркою і не помітив «шишку», чиновники надзвонюють в ДАІ — вимагають покарати неуважного».

Перше місце в списку — у глави області Едуарда Матвійчука, услід йдуть його заступники, пише "Сегодня". Нижче — мер Олексій Костусєв і його помічники. Сам мер заявив, що вперше чує про віп-список: «Дивний документ. Обов'язково поцікавлюся, хто його автор».

Осібно стоять і правоохоронці. Цікаво, що у начальника облСБУ Віктора Кобильчака і глави облУВС — по три іномарки! Перший пересувається на «Лексусі», «Тойоте Лендкрузері» і «Тойоті Камрі», другий, — на «Мерседесі», «Тойоті Лендкрузері» і «Тойоті Авалон». Тим часом, в міськДАІ існування таємного списку визнають, але про його призначення говорити відмовляються. «У будь-якому підрозділі ДАІ є внутрішні, відомчі документи, коментувати які я не буду», — заявила глава прес-служби міськДАІ Алла Марченко.