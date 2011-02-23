Розпочалися урочисті заходи до 140-річчя Лесі Українки

На Волині розпочалися урочисті заходи з нагоди 140-річчя з дня народження видатної поетеси Лесі України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської облдержадміністрації, урочистості триватимуть впродовж тижня.

У Луцьку сьогодні відкрилось кілька тематичних виставок. Зокрема, у Музеї Лесі Українки - ювілейна експозиція "В піснях наших завжди сіятимуть зорі", у Волинському національної університеті імені Лесі Українки - виставка художніх робіт викладачів та студентів Інституту мистецтв, у бібліотеці вишу - виставка літератури, присвячена 140-річчю з дня народження Лесі Українки та 100-річчю з часу написання драми-феєрії "Лісова пісня".

Основні заходи відбуватимуться 25 лютого, у день народження Лесі Українки. Зокрема, цього дня у ВНУ відбудеться урочиста академія за участі академіків Миколи ЖУЛИНСЬКОГО, Мирослава ПОПОВИЧА та відомої української письменниці Оксани ЗАБУЖКО. Також запланована презентація книги доктора філологічних наук, професора Києво-Могилянської академії Віри АГЕЄВОЇ "Апологія модернізму: обрис ХХ віку".

Крім того, традиційно цього дня відбудеться церемонія покладання квітів до пам`ятника Лесі Українки.

Волиняни зможуть переглянути балет "Лісова пісня" у виконанні артистів Донецького національного академічного театру опери та балету імені А.Б.Солов’яненка, а також виставу Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка "Голгофа" за драмами Лесі Українки "Одержима" та "На полі крові".

У Палаці культури Луцька відбудеться V Всеукраїнський конкурс хорового мистецтва імені Лесі Українки.

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На Житомирщині розпочалися урочистості з нагоди 140-річчя з дня народження видатної поетеси Лесі Українки.

Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди на батьківщині Лесі Українки, у місті Новоград-Волинський було презентовано екскурсійний маршрут "Мала батьківщина Лесі Українки".

Також у Новограді-Волинському відбувся обласний конкурс читців-декламаторів творів Лесі Українки та міський конкурс дитячих ілюстрацій до творів Лесі Українки «Лесині барви». В бібліотеках міста вже відкрито книжково-ілюстративні виставки, виставки-портрети, в інтернеті розміщено віртуальну виставку «Поетеса зламу століть». У міській гімназії ім. Лесі Українки відбулися літературно-музичні свята, уроки лесезнавства, виставки учнівських малюнків до творів поетеси.

Основні заходи з нагоди 140-річчя від дня народження поетеси відбудуться 24 та 25 лютого.

24 лютого у міському Палаці культури Новограда-Волинського відкриють виставку робіт учнів міської художньої школи та її відділення у містечку Червоноармійськ.

Наступного дня у Новоград-Волинському у музеї родини Косачів будуть виставлені картини художників – членів гурту «Пулинське земляцтво» з селища Червоноармійськ, також відбудеться науково-практична конференція.