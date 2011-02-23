У Києві вбили заступника директора Інституту світової економіки

У Києві 19 лютого у власній квартирі (Шевченківський район) було знайдено вбитим заступника директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин, члена-кореспондента НАН України Валерія Новицького.

Про це УНІАН повідомив директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин Юрій ПАХОМОВ.

"У нього знайшли 20 ножових поранень, тобто, над ним знущались перед тим, як вбити", - зазначив він.

У столичній міліції підтвердили факт вбивства В.Новицького, а також те, що він отримав близько 20 ножових поранень у груди. Крім того, з метою приховати факт злочину зловмисники підпалили квартиру вбитого. Втім, підрозділ пожежної охорони, який швидко прибув за викликом, загасив полум`я і виявив тіло вбитого.

У міліції також повідомили, що порушено кримінальну справу за фактом навмисного вбивства (ст. 115 Кримінального кодексу України). Попередньою версією слідства є побутовий конфлікт.