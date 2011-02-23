У Києві вбили заступника директора Інституту світової економіки
15:04, 23 лютого 2011Суспільство
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Новицькому нанесли 20 ножових поранень
|Валерій Новицький
Про це УНІАН повідомив директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин Юрій ПАХОМОВ.
"У нього знайшли 20 ножових поранень, тобто, над ним знущались перед тим, як вбити", - зазначив він.
У столичній міліції підтвердили факт вбивства В.Новицького, а також те, що він отримав близько 20 ножових поранень у груди. Крім того, з метою приховати факт злочину зловмисники підпалили квартиру вбитого. Втім, підрозділ пожежної охорони, який швидко прибув за викликом, загасив полум`я і виявив тіло вбитого.
У міліції також повідомили, що порушено кримінальну справу за фактом навмисного вбивства (ст. 115 Кримінального кодексу України). Попередньою версією слідства є побутовий конфлікт.
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