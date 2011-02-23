Донецький архієпископ готовий силою захищати храми Київського Патріархату

Архієпископ Донецький і Маріупольський Української Православної Церкви Київського Патріархату СЕРГІЙ заявляє про готовність силою захищати храми патріархату.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку, коментуючи спроби невідомих осіб здійснити замах на храми патріархату з метою їх переведення під юрисдикцію Московського Патріархату.

«Однозначно – ми свої святині не віддамо. Якщо потрібно буде вдатися до силових методів, обов`язково цього дійдемо», - сказав архієпископ СЕРГІЙ. При цьому він додав, що упевнений: спроби загарбати приходи Київського Патріархату носять не церковний, а політичний характер.

Він нагадав, що у грудні 2010 року в селі Кам`янка Тельмановського району Донецької області невідомі особи намагалися здійснити «рейдерське захоплення» храму Святого Вознесіння, який належить Українській Православній Церкві Київського Патріархату (УПЦ КП).

«Наприкінці листопада – на початку грудня 2010 року до села стали приїжджати невідомі люди, ходити по будинках і переконувати жителів не ходити в «українську церкву», тому що вона «безблагодатна, неканонічна, ніякої духовної сили у неї немає», а всі таїнства і обряди, зроблені в «українському храмі», є недійсними», - розповів архієпископ.

За його словами, 6 грудня 2010 року невідомі люди організували в селі Кам`янка збори, «щоб перевести храм під омофор, під юрисдикцію Московського Патріархату». Архієпископ СЕРГІЙ підкреслив, що збори охороняли молоді чоловіки міцної статури, які, застосовуючи силу, не пропускали для участі в зборах представників Київського Патріархату.

«Наступного дня на храмі невідомі навісили чужий замок, і настоятель храму отець ХРИСТОФОР не зміг провести богослужіння», - констатував архієпископ СЕРГІЙ.

Він з жалем зазначив, що направив десятки листів і звернень Президенту України, керівництву СБУ, МВС, прокуратури, Донецької облдержадміністрації, а також народним депутатам з проханням припинити беззаконня, «але ніхто не допоміг».

«МВС відповіло, що ніякої спроби захоплення храму не було, фізичних протистоянь не було…», - зазначив СЕРГІЙ.

Він також нагадав, що вже в 2011 році, перед Різдвом, не одержавши жодної підтримки від органів влади, вимушений був заявити громадськості, що якщо юридичним способом не зможе довести справедливість і захистити паству, і представники Московського Патріархату переступлять поріг української церкви, він скоїть біля храму акт самоспалення. «І вони відступили, побоялися», - сказав СЕРГІЙ.

«Але питання про наш храм мусується по районах і по сьогодні, мотивуючи тим, що Українську церкву не визнає Російська церква, Президент України ходить до церкви Московського Патріархату, значить, і всі повинні до неї ходити», - сказав СЕРГІЙ.

Він зазначив, що до 1996 року на місці нинішнього храму Святого Вознесіння в с. Кам`янка стояли «лише чотири стіни, порослі травою», в яких раніше місцевий колгосп зберігав добрива, хімікати і пально-мастильні матеріали. На прохання віруючих у селі була зареєстрована громада Київського Патріархату, а Донецька облдержадміністрація видала дозвіл про передачу руїн храму під юрисдикцію УПЦ КП.

«За 15 років ми відновили і відремонтували цю церкву, поставили куполи, дзвіницю, відкрили недільну школу. Але представники Московського Патріархату вирішили «прийти на готове» і забрати цю церкву», - сказав архієпископ.

Він продовжив, що у січні 2011 року від імені якоїсь мешканки села Кам`янка до Донецького окружного адміністративного суду був поданий позов з проханням відмінити розпорядження голови облдержадміністрації №64 від 9 лютого 1996 року про передачу храму Святого Вознесіння Київському Патріархату і передати храм Московському Патріархату. 15 лютого 2011 року Донецький окружний адміністративний суд даний позов задовольнив.

Присутній на прес-конференції адвокат Владислав СЕРГІЄНКО, який представляє інтереси Київського Патріархату, звернув увагу журналістів на те, що при підготовці судового процесу були допущені грубі порушення.

«По-перше, позов не був підписаний безпосередньо позивачем. По-друге, позов був поданий від імені особи, чиї права, інтереси і свободи не були порушені ухваленням розпорядження облдержадміністрації. По-третє – були пропущені абсолютно всі терміни подачі позовної заяви…», - вказав адвокат.

Він зазначив, що на дане рішення суду Київський Патріархат подасть апеляцію. «Якщо її не задовольнять, дійдемо до касаційної інстанції. Якщо й вона не допоможе, будемо звертатися до Європейського суду з прав людини», - запевнив В.СЕРГІЄНКО.

Архієпископ СЕРГІЙ ще раз підкреслив, що свої святині єпархія не віддасть. «До мене звертаються різні організації, силові структури, які хочуть захистити силою нашу церкву. Тому що, якщо ми програємо ці суди, у будь-якому випадку будуть спроби заволодіти нашим майном», - сказав він.

При цьому він додав, що його зусилля зі збереження майна Київського Патріархату підтримують зарубіжні священнослужителі. «Мені телефонують десятки священнослужителів з-за кордону – США, Німеччини, Японії, Австралії, і говорять: «Владика, ми будемо вас всіляко підтримувати, у жодному випадку не здайте позиції, захищайте свою церкву вірою і правдою», - сказав СЕРГІЙ.

Він передав присутній на прес-конференції начальнику Головного управління взаємодії з громадськістю і у справах національностей і релігій Донецької облдержадміністрації Ользі МАШТАКОВІЙ заяву духівництва і віруючих Донецької єпархії УПЦ КП з проханням довести її до відома голови облдержадміністрації Анатолія БЛИЗНЮКА.

У заяві представники Київського Патріархату закликають донецьку владу і суд «зупинити тиск на нашу церкву, ставитися до всіх конфесій однаково, відповідно до закону».

«Ми ж не захоплюємо храми Московського Патріархату. А нам залишається тільки битися, вести боротьбу і молитися», - додав архієпископ СЕРГІЙ.