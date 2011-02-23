"Ластівчине гніздо" перейде на баланс АРК

Депутати Ялтинської міської ради сьогодні на сесії дали згоду на передачу пам`ятника архітектури національного значення - палацу-замку «Ластівчине гніздо» - з комунальної власності територіальної громади Ялти до складу майна, що належить Автономній Республіці Крим.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі виконкому міськради Ялти.

За словами мера Ялти Олексія БОЯРЧУКА, ялтинський міський бюджет неспроможний покрити всі витрати з утримання й поточного ремонту «Ластівчиного гнізда». В 2002 році будівля замку була передана в оренду ТОВ «Ялта-Верона». «Щомісячно це підприємство перераховувало орендну плату в розмірі 11 тис. 700 грн. 9 років тому ця сума була нормальною, але на сьогоднішній день є вкрай низькою», - сказано в прес-релізі.

Палац-замок розташований на скелі Ай-Тодор, яка схильна до обвальних процесів, для того, щоб провести обстеження цієї ділянки, а в подальшому - й роботи з її зміцнення, необхідні мільйони гривень.

«На жаль, ялтинський бюджет таких коштів не має в своєму розпорядженні, а вкрай низька орендна плата не дозволить зібрати необхідну суму. Немає таких коштів і в Гаспринської селищної ради, на території якої знаходиться «Ластівчине гніздо», - сказав О.БОЯРЧУК.

Він зазначив, що Рада міністрів Криму «неодноразово виявляла бажання виділити гроші на усунення цієї проблеми й облаштування всієї території палацу-замку». Єдина умова кримської влади - передати «Ластівчине гніздо» в управління Радміну. «Я не бачу причин, чому ми не можемо цього зробити. Цей унікальний пам`ятник залишиться на ПБК, а кошти на його утримання виділятиме бюджет Криму», - сказав О.БОЯРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр Ради міністрів Криму - міністр економічного розвитку та торгівлі Катерина ЮРЧЕНКО минулого тижня доручила Міністерству культури автономії спільно з Республіканським комітетом із охорони культурної спадщини до 20 березня розробити концепцію розвитку замку «Ластівчине гніздо» - одного з символів регіону.

«Після того, як концепція буде затверджена, ми виступимо з пропозицією до Верховної ради Криму про передачу об`єкту в управління Ради міністрів автономії, оскільки місцеві органи самоврядування неефективно й недоцільно використовують цей пам`ятник культури» - сказала тоді К.ЮРЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Ластівчине гніздо - пам`ятник архітектури та історії, розташований на прямовисній 40-метровій Аврориній скелі мису Ай-Тодор у селищі Гаспра (Ялтинська міськрада, АР Крим, Україна).

Будова нагадує середньовічний рицарський замок на кшталт Белемської вежі або вілли Мірамаре поблизу Трієста. Ластівчине гніздо стало своєрідною емблемою Південного берега Криму.

Перша дерев`яна будова на цьому місці була зведена для відставного російського генерала після російсько-турецької війни 1877-1878, його можна побачити на полотнах відомих художників-мариністів: Айвазовського, Лагоріо, Боголюбова.

Свій нинішній вигляд «Ластівчине гніздо» одержало завдяки нафтовому промисловцю барону Штейнгелю. Він займався бакинською нафтою, а відпочивати йому подобалося в Криму. Він придбав на Аврориній скелі дачну ділянку й вирішив побудувати там романтичний замок, який нагадує середньовічні споруди на берегах Рейну. Проект нового будинку було замовлено інженеру й скульптору Леоніду Шервуду. І вже в 1912 році на тісному майданчику відрогу Монастир-Бурун стояв оригінальний готичний замок.