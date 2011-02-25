Мера обурює позиція Кабміну, яка веде до закриття шкіл

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО закликав колег – керівників міст і районів області боротися за збільшення фінансування сфери освіти, аби не закривати школи в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на засіданні колегії Донецької облдержадміністрації, присвяченій питанням освіти.

За словами мера, цього року в бюджеті Донецька значно зменшилося фінансування сфери освіти. «Міністерство фінансів на 2011 рік тупо зняло 70 млн. грн. з цієї галузі по місту Донецьку», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Водночас він наголосив, що «на сьогодні Донецьку, щоб вирішити питання (із забезпечення обов`язкової освіти), потрібно відкрити 48 груп дошкільнят цього року, а це фінансування, але мені його зменшили на 70 млн. грн. проти рівня минулого року».

Мера обурює позиція Кабінету Міністрів у питаннях фінансування сфери освіти, які, за його словами, не вирішуються вже не один рік. О.ЛУК’ЯНЧЕНКО звернув увагу, що така ж доля не омине й інші міста регіону.

«Я думаю, і наступного року буде так само – по одному місту, по другому, по третьому порушуватиметься питання. Доки ми з Міністерством фінансів і з Міністерством освіти не порахуємо до кінця статистику... І вже сьогодні потрібно лічити на 2012 рік, вже 2011 рік пішов... Я третій рік прошу – давайте ми зустрінемося і порахуємо ці всі питання, але нічого цього не виходить», - констатував Донецький міський голова.

Він відзначив, що економічна ситуація міняється – ростуть тарифи на комунальні послуги, росте розмір середньої зарплати, тому питання, що стосуються фінансування освіти, треба ретельно прораховувати. «Виросли комунальні послуги, виросла середня зарплата, ніхто цього не обраховує, просто говорять – «та ви обійдетеся, ви знайдете»... Ось така відповідь. Навіщо? Ми ж далі повинні по-іншому (діяти). А не пояснювати там політичним партіям, які школи закривати», - заявив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

При цьому він додав: «Я не закриватиму нічого! Але необхідно вирішити питання фінансової основи, а це делеговані повноваження держави».

Мер Донецька на закінчення звернувся до своїх колег, присутніх у залі облдержадміністрації, і закликав їх боротися «за наших дітей».

«Давайте ж якось усіма зусиллями починати боротися за цю справу. Чому наші діти повинні менше одержувати на одну дитину від держави, ніж діти в інших регіонах», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл, або 2,5% загальної кількості шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».