У п'ятницю, 25 лютого, у Запоріжжі розстріляли бізнесмена Романа Войцеховського. Як повідомляє ТСН, підприємець загинув на місці.

Подія сталася у Бородінському мікрорайоні міста. Як розповіли в міліції, невідомий вистрілив у бізнесмена 8 разів, чотири кулі потрапили в голову.

Правоохоронці розцінюють цей злочин як вбивство на замовлення.

За неофіційними даними, розквіт бізнесу загиблого припав на початок 90-х років і був не зовсім легальним. Останнім часом, за інформацією джерел, Роман Войцеховський також був пов'язаний з криміналом.

Нещодавно інше зухвале вбивство бізнесмена сталося в Одесі. Нагадаємо, 5 січня невідомий застрелив бізнесмена і політика, лідера Партії промисловців і підприємців Україн Олександра Коробчинського, випустивши у нього чотири кулі. За даними міліції, це був кілер-професіонал.

А у 2009 році гучне вбивтво сколизнуло Дніпропетровськ: вранці внаслідок вибуху бомби загинув бізнесмен В'ячеслав Брагинський. МВС тоді також заявило, що це було замовне вбивство.