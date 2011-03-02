Кабмін домовився з МВФ, що газ і комунальні тарифи подорожчають

Підвищення цін на газ для населення в 2011 році становитиме 30%, а комунальних тарифів - 62%.

Це випливає з положень проекту Меморандуму про економічну та фінансову політику (МЕФП), погодженого українською стороною та місією МВФ за результатами її роботи в Києві з 1 по 14 лютого 2011 року, який є в розпорядженні DT.UA.

Зокрема, уряд України і МВФ домовилися, що ціни на газ для населення в 2011 році будуть підвищені на 30% (замість 50%, як планувалося раніше; шляхом коригування ціни на газ як товар), а саме підвищення буде проходити в два етапи: на 20% до 15 квітня, і ще на 10% з 1 липня 2011 року.

Крім того, цього року уряд зобов`язується підвищити тарифи на комунальні послуги в цілому на 62%.

Їх зростання також заплановано в два етапи - двічі по 26% до 15 квітня і з 1 жовтня (структурний маяк) 2011 року.

"В якості попереднього заходу, відповідно до наших зобов`язань за цією програмою, ми (Кабмін) приймемо, а НКРЕ видасть необхідні інструкції щодо відповідного підвищення", - йдеться в тексті меморандуму.

Також уряд обіцяє прив`язати встановлені тарифи до квадратного метражу квартир/будинків і автоматично їх коригувати у тій же пропорції, що і тарифи для квартир/будинків, що обладнані лічильниками.

Крім того, уряд пообіцяв МВФ, що будуть "поширені повноваження національного органу регулювання ринку комунальних послуг зі встановлення тарифів на опалення на менше 90% ТЕЦ і підприємств, що виробляють теплову енергію, з точки зору кінцевого споживання".

Як повідомлялося, підвищення цін на газ для населення з 1 квітня на 50% було спочатку передбачено Меморандумом між Україною і МВФ, що було підписано в липні 2010 року.

Перше підвищення на 50% відпускних цін на природний газ для населення і ціни газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення та гаряче водопостачання населення, відбулося ще 1 серпня минулого року.

Однак за чергового перегляду положень меморандуму прем`єр Микола АЗАРОВ заявив, що його уряд переконав МВФ в відсутності нагальної необхідності підвищувати ціни на газ для населення "шоковим способом" - на 50% і одномоментно.

Таким чином, повідомив М.АЗАРОВ, МВФ погодився на поступове підвищення цін на газ і комунальні тарифи.