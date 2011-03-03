Німецькі інвестори побоюються корупції в Україні

Деякі німецькі інвестори побоюються правової нестабільності та корупції в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-канцлер, федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету ім. Шевченка.

Він наголосив на високому рівні співробітництва між двома державами, водночас відзначивши існуючі проблемні питання.

«Ми робимо свій внесок у те, щоб підприємства з Німеччини наважувалися поглянути через кордон і здійснити інвестиції тут, в Україні. Але й Україна повинна зробити свій внесок. У Німеччині є підприємці, які б охоче вкладали кошти в Україну. Проте вони побоюються правової нестабільності та корупції», - заявив Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.

У цьому зв’язку він відзначив недоліки і порушення, які мали місце в Україні на останніх місцевих виборах. На думку глави МЗС Німеччини, це стало одним із чинників, який підриває довіру під час співробітництва.

«Європейський Союз сподівається на те, що новий закон про вибори призведе до прозорих і справді демократичних виборів до парламенту у наступному році», - також сказав Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.