Завтра в Криму сніг з дощем

Завтра в Україні опади не очікуються, лише у Криму подекуди невеликий сніг, мокрий сніг, вдень з дощем.

На дорогах України місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 7-12°, місцями 15-17° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у Карпатах 3-8° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 4-9° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Київській області 8 березня опади не очікуються. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, місцями 15° морозу, вдень 0-4° тепла. У Києві температура вночі 7-9° морозу, вдень 2-4° тепла.