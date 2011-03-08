Губернатор: немає проблем ні з борошном, ні з випічкою хліба

На Луганщині на сьогодні немає проблем ані з борошном, ані з випічкою хліба. Ситуацію із забезпеченням населення хлібом особисто контролює керівник обласної держадміністрації Володимир ПРИСТЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосили в прес-службі ОДА.

Згідно повідомлення, керівник області сьогодні скликав термінову нараду за участю керівників ВАТ «Коровай», ВАТ «Луганськмлин», міських голів відповідних територій, начальників структурних підрозділів облдержадміністрації, на якій поставив вимогу – не допустити виникнення соціальної напруги в суспільстві.

В.ПРИСТЮК звернувся до голови правління ВАТ «Луганскмлин» Зинаїди НАДЬОН з проханням невідкладно розпочати відпуск борошна ВАТ «Коровай» у борг, без попередньої оплати для забезпечення жителів області хлібом у повному обсязі.

«Ситуація із забезпеченням населення Луганської області хлібом знаходиться під моїм особистим контролем. На сьогодні в регіоні немає проблем ані з борошном, ані з випічкою хліба. Тимчасові труднощі на деяких хлібозаводах уже ліквідовано. Резонанс, який отримала ситуація із забезпеченням хлібом міст Ровеньки та Свердловськ, має штучний характер, масштаби проблеми значно перебільшені», – заявив керівник Луганщини.

Вже сьогодні з 13-ї години розпочато відвантаження борошна на хлібозаводи, завтра зранку магазини Свердловська та Ровеньок зможуть повністю забезпечити потреби населення у хлібі соціальних категорій, відзвітували в облдержадміністрації.

Голова ОДА доручив інспекції з контролю за цінами терміново перевірити заяви щодо можливих спекуляцій із цінами на хліб у святкові дні. «Хліб – це політичне питання, однак я не допущу, щоб хтось робив на ньому політику», – наголосив В. ПРИСТЮК.