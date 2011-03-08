На найбільшому стенді в Берліні написано "Ввімкни Україну"

На Міжнародній туристичній біржі у Берліні будуть представлені Київ, Харків, Львів і Донецьк, що прийматимуть Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, Міжнародна туристична біржа приоходитиме з 9 до 13 березня.

Україна матиме найбільший стенд (майже 400 кв. м) з гаслом «Switch on Ukraine» (Ввімкни Україну!).

Активну підтримку українським учасникам в організації стенду надає Німецьке товариство міжнародного співробітництва у рамках українсько-німецької співпраці за дорученням Міністерства економічного співробітництва та розвитку ФРН.

Подорож Україною на стенді виставкового центру розпочнеться з представлення Львова. Під гаслом «Львів відкритий світу» буде представлена мініатюрна шоколадна майстерня. Заплановано «Вечір відродження Галицької кухні», на якому львів’яни частуватимуть гостей справжніми галицькими стравами.

З 7 до 9 березня Львів братиме участь в Інвестиційному форумі готельної галузі, що також відбудеться у Берліні.