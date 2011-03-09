Україна посіла 85-е місце у туристичному рейтингу

Україна посіла 85-е місце у рейтингу конкурентоспроможності в секторі туризму і подорожей.

Рейтинг складали експерти Всесвітнього економічного форуму, штаб-квартира якого розташована у Женеві, повідомляє NEWru.com.

Рейтинг очолила Швейцарія, яка посіла перше місце і в попередньому рейтингу 2009 року. Її названо країною з "багатими культурними і природними ресурсами", що має "вражаючу кількість пам`яток світової культурної і природної спадщини". Наголошується також, що альпійська країна, де організовується велика кількість міжнародних ярмарків і виставок, є важливим напрямом ділового туризму.

Друге місце у рейтингу посіла Німеччина, за нею слідує Франція. До першої десятки увійшли також Австрія, Швеція, США, Велика Британія, Іспанія, Канада і Сінгапур.

Росія посіла у рейтингу 59-е місце. Серед колишніх республік СРСР Естонія на 25-му місці, Латвія - на 51-му, Литва – на 55-му, Грузія – на 73-му, Таджикистан - на 118-му.

Дослідження підготовлене спільно з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту, Всесвітньою радою з подорожей і туризму, Всесвітньою туристською організацією ООН.