«Справжній чоловік» знайшов спосіб здивувати дружину 8 березня

Сьогодні в м. Ясинувата Донецької області міліція «за гарячим слідом» затримала чоловіка, який зробив хибний дзвінок про замінування школи.

Про це повідомили у відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, дзвінок про замінування школи в селищі «18-й Партз`їзд» в м. Ясинувата надійшов до чергової частини міськвідділу міліції сьогодні о 2.20 ночі. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група й підрозділ МНС. Будівля навчального закладу була оточена, проте після проведення пошукових заходів вибуховий пристрій виявлено не було. Правоохоронці відразу ж вжили заходи зі встановлення й затримання зловмисника.

Як розповів заступник начальника Ясинуватського міськвідділу міліції Вячеслав ЛЮБЧЕНКО, в результаті проведених оперативно-розшукових заходів протягом декількох годин підозрюваного було затримано. Ним виявився 23-річний місцевий житель.

Слідством встановлено, що хлопець, відзначаючи свято 8 березня разом із дружиною, ще з ранку почав вживати спиртні напої. Ближче до ночі, коли розум зовсім помутнів від випитого, глава сімейства вирішив похвалитися своїми здібностями перед дружиною. «Він хотів довести, що є «справжнім чоловіком» і запросто може подзвонити в міліцію й повідомити про хибне мінування», – сказав В.ЛЮБЧЕНКО.

Він додав, що затриманий раніше проблем із законом не мав, за місцем проживання характеризується нормально, працював на одному з підприємств у м. Єнакієве.

«Хлопець щиро розкаюється в скоєному й винить у всьому горілку, якої було випито стільки, що він і сам не пам`ятає точної кількості», - констатував В.ЛЮБЧЕНКО.

Він зазначив, що затриманий зараз перебуває в міськвідділі міліції, стосовно нього вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України – «Свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху». «Підривникові» загрожує штраф або обмеження волі терміном до 5 років.