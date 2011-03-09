Кожна п'ята рекламна конструкція у Києві - незаконна

Кількість рекламних конструкцій в центрі столиці планується скоротити з 3,5 тис. до 2 тис.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної міськдержадміністрації з посиланням на заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПУЗАНОВА.

За його інформацією, протягом першого тижня березня КП «Київреклама» провело декілька рейдів у центральній частині столиці з демонтажу рекламних поверхонь, що були встановлені незаконно. Станом на 9 березня демонтовано 30 конструкцій, на які не було дозвільних документів: 11 банерів на фасадах будинків, 6 лайтпостерів, 6 рекламних щитів, 5 рекламних вивісок, 2 кронштейни та 1 транспарант-перетяжка над вулицею.

«Залишаться на своїх місцях лише ті конструкції, що мають діючі дозвільні документи, та власники яких справно сплачують усі необхідні платежі до міського бюджету. Жодна європейська столиця не має такої кількості зовнішньої реклами, як Київ. Зараз у центральній частині міста налічується близько 3500 рекламних конструкцій, приблизно 700 з яких встановлено незаконно. Київська влада планує скоротити кількість поверхонь до 2000», - зазначив О.ПУЗАНОВ.

Крім того, КМДА має намір стандартизувати розміри рекламних конструкцій. За словами О.ПУЗАНОВА, розміри рекламних щитів у центрі не повинні перевищувати 8 кв. м, аби конструкції не перекривали історичні фасади.

При визначенні концептуальних засад функціонування столичного ринку реклами Київська міська державна адміністрація проводить консультації з Асоціацією зовнішньої реклами України, результатом яких має стати підписання відповідного Меморандуму.